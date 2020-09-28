Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Суд отказался удовлетворить апелляцию адвокатов Антоненко и оставил в силе меру пресечения в виде ареста.
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Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко назначили арест на 60 суток, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний арест, Яне Дугарь - залог в сумме 168 тыс. грн и дополнительные обязательства .
Адвокат Кузьменко сообщил, что с нее сняли электронный браслет .
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