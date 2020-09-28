Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

28 сентября, 2020, 19:36

В понедельник, 28 сентября, Шевченковский райсуд Киева постановил оставить под стражей музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Суд отказался удовлетворить апелляцию адвокатов Антоненко и оставил в силе меру пресечения в виде ареста.

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Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко назначили арест на 60 суток, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний арест, Яне Дугарь - залог в сумме 168 тыс. грн и дополнительные обязательства .

Адвокат Кузьменко сообщил, что с нее сняли электронный браслет .

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