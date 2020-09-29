Дело Маркива: суд Милана начал рассмотрение апелляции, - Геращенко
Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
"Сегодня состоялось первое заседание апелляционного суда Милана по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Адвокаты Виталия заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, указывающих на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли", - отметил Геращенко.
Он отметил, что адвокаты попросили приобщить к делу экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, которые доказывают, что выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров, а не со стороны горы Карачун, к которой было 1700-1800 метров.
К делу предлагается приобщить документальный фильм итальянского режиссера "The Wrong Place" ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы заявляют об абсурдности и беспочвенность обвинительного приговора Маркива.
Адвокаты представили военную экспертизу, которая показала, что Маркив не мог видеть Андреа Роккелли и сопровождающих его лиц. А также, что по своим служебным обязанностям не мог отдавать приказы о наведении и стрельбу в их сторону.
Также адвокаты настаивают на том, что итальянским прокурорам нужно выехать на место событий в Славянск на гору Карачун и там провести необходимые измерения и экспертизы.
Суд сделал перерыв для принятия решения, которое будет объявлено на следующем заседании, которое состоится 1 октября.
Активистка Леся Цибак на странице в Facebook сообщила, что украинская община в Милане провела акцию в поддержку Маркива.
Она отметила, что неподалеку суда активисты выстроились с портретами украинского нацгвардийця и баннерами с лозунгами "FREEMARKIV". Неравнодушных на акцию собралось несколько десятков.
В свою очередь председатель Христианского общества Украинская Италии Олесь Городецкий сообщил, что в зал суда пустили только участников процесса, а также родных и 12 журналистов.
Он отметил, что проводить прямую трансляцию заседания запретили.
Городецкий отметил, что украинскому обществу в Италии не позволили свободно зайти в здание через карантинные ограничения.
- Напомним, защита Маркива заявил, что имеет около 20 свидетелей, которые видели гибель итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 году на Донбассе, что указывает на непричастность нацгвардейца Виталия Маркива.
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