Дело Маркива: адвокаты заявили, что имеют 20 новых свидетелей
Об этом сообщает Укринформ.
"Фактически сейчас защита имеет около 20 потенциальных новых свидетелей, которых необходимо вызвать, если суд разрешит восстановить стадию сбора доказательств. Все они имеют бесценную информацию для дела Маркива", - сказал Николо Бертолини Клеричи, представляющий Украину в апелляционном суде Милана.
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В свою очередь украинский адвокат отметил, что есть свидетели, которые проживают в зоне конфликта и боялись свидетельствовать из-за страха за свою жизнь.
"Сейчас, даже когда ситуация в Славянске более или менее контролируется украинскими правоохранительными органами, все равно существует риск быть наказанным за то, что говоришь в пользу Украины, потому что там работает много агентов, которых прикрывает Россия. Несмотря на это, с ростом доверия и уверенности в защите украинской армии на Донбассе, люди охотнее сотрудничают со следствием и предоставляют ценную информацию ", - сказал адвокат Андрей Карнаухов.
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