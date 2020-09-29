Азербайджан заявил об уничтожении мотострелкового полка Армении и установки "Ураган"
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргали, передает АРА.
"В результате ударов азербайджанской армии 3-й мотострелковый полк Армении "Мартуни", который дислоцировался в Ходжавандском районе, был уничтожен", - заявил пресс-офицер.
По словам азербайджанской стороны, армянские силы понесли тяжелые потери, а полк врага был полностью побежден.
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В то же время, полковник рассказал, что силами Азербайджана уничтожена в том же районе система залпового огня "Ураган".
Также в Минобороны Азербайджана сообщили об убитом полковнике артиллерии армии Армении. По словам спикера, 29 сентября в ходе боев был убит полковник Карен Бабаян из 18-й мотопехотной дивизии.
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