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Espreso.tvОбществоАзербайджан заявил об уничтожении мотострелкового полка Армении и установки "Ураган"

Азербайджан заявил об уничтожении мотострелкового полка Армении и установки "Ураган"


фото: reuters
29 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что полностью уничтожен 3-й мотострелковый полк "Мартуни"

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргали, передает АРА.

"В результате ударов азербайджанской армии 3-й мотострелковый полк Армении "Мартуни", который дислоцировался в Ходжавандском районе, был уничтожен", - заявил пресс-офицер.

По словам азербайджанской стороны, армянские силы понесли тяжелые потери, а полк врага был полностью побежден.

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В то же время, полковник рассказал, что силами Азербайджана уничтожена в том же районе система залпового огня "Ураган".

Также в Минобороны Азербайджана сообщили об убитом полковнике артиллерии армии Армении. По словам спикера, 29 сентября в ходе боев был убит полковник Карен Бабаян из 18-й мотопехотной дивизии.

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