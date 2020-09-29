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Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил об уничтожении колонны техники армян во время контрнаступления

Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил об уничтожении колонны техники армян во время контрнаступления


фото: Reuters
Азербайджан заявляет об отражении атак противника на захваченные ранее тактические высоты

Об этом сообщают армянские и азербайджанские СМИ и министерства обороны стран.

В ходе ночных боев авиационными средствами ВВС и войск была уничтожена смешанная колонна бронетехники и других армянских боевых машин, которая двигалась из Мадагиза в направлении Агдере.

"В ночь на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. Армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Примерно в 8 утра азербайджанские солдаты уничтожили еще четыре танка армянских войск на Физули-Джебральском направлении фронта.

"В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, которая выдвигается из Мадагиза в направлении Агдере, и артиллерийская батарея, которая осуществляет огневую поддержку ее перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении", - уточнило военное ведомство.

Артиллерийским огнем азербайджанской стороны были уничтожены один танк, автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, "которые пытались в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта".

В то же время в Минобороны Азербайджана назвали дезинформацией опубликованные ранее данные армян о сбитом самолете ВВС страны в районе линии соприкосновения.

В Ереване сообщили об отражении нескольких атак ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. В Минобороны Армении отметили, что на отдельных участках противник понес "значительные потери в живой силе и технике".

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