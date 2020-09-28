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Espreso.tvОбществоВойна в Карабахе: Афганистан поддержал позицию Азербайджана

Война в Карабахе: Афганистан поддержал позицию Азербайджана

Афганистан поддержал Азербайджан в карабахском конфликте

Заявление с поддержкой опубликовал МИД страны, передает Слово и Дело.

В документе говорится, что "регион получил международное признание как часть Азербайджана".

"Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана", - отмечается в документе.

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В ведомстве добавили, что Кабул сожалеет о человеческих потерях.

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