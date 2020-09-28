Эрдоган поддержал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе
28 сентября, 2020, 15:58
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Вооруженные силы Армении покинули Нагорный Карабах
Об этом он сказал на фоне продолжения боевых действий, передает агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, только после освобождения Нагорного Карабаха от армянских военных в регионе может наступить мир.
"Терпению Азербайджана пришел конец и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что Турция продолжит поддержку "дружественного и братского" Азербайджана.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно введения в стране военного положения.
- Утра 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту".
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