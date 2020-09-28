 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭрдоган поддержал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

Эрдоган поддержал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Вооруженные силы Армении покинули Нагорный Карабах

Об этом он сказал на фоне продолжения боевых действий, передает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, только после освобождения Нагорного Карабаха от армянских военных в регионе может наступить мир.

"Терпению Азербайджана пришел конец и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации", - сказал Эрдоган.
 
Он отметил, что Турция продолжит поддержку "дружественного и братского" Азербайджана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать