В Великобритании нет интереса к бою Ломаченко - Лопес, - промоутер

28 сентября, 2020, 13:55

Промоутер Боб Арум рассказал, что в Великобритании нет интереса к бою между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом

Об этом сообщает " Трибуна ".

Британские телеканалы не намерены транслировать поединок Ломаченко - Лопес.

"Не думаю, что кто-то из трансляторов в Великобритании потрудились получить этот поединок. Где Sky, где BT и где ITV? Если это такой грандиозный бой, почему никто не купил его? Когда спросили, есть ли какой-нибудь интерес, нам ответили: Нет . Телеканал, который занимается боксом, должен купить бой Ломаченко против Лопеса, который является классическим чемпионским поединком в легком весе за все четыре пояса. Посмотрите на США с ESPN, где вы получаете потрясающие бои, которые не стоят болельщикам и пяти центов, - это спасает спорт ", - рассказал глава Top Rank Боб Арум.

Следующий поединок украинского боксера против Теофимо Лопеса состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг). Транслировать встречу ESPN.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

23 сентября Василий Ломаченко заявил, что раз может изменить весовую категорию .

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