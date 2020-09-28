В Турции впервые ввели вакцину от коронавируса человеку

28 сентября, 2020, 19:23

В Турции начались испытания вакцины против коронавируса на людях

Об этом сообщает Hurriyet .

53-летний мужчина принял участие в испытании фазы 3 вакцины, разработанной Китаем.

Мужчина прокомментировал прививки: "Я ушел добровольно на это. Конечно, мы хотим, чтобы вирус, который создает проблемы для Турции и мира, был скоро побежден".

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