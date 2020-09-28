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Espreso.tvОбществоВ деле Шеремета определили состав суда

В деле Шеремета определили состав суда


фото: glavcom
Шевченковский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Укринформ.

Суд будет рассматривать дело в таком составе: двое судей - Оксана Голуб и Марина Антонюк, и трое присяжных - Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.

В начале заседания основные присяжные по делу приняли присягу.

Также приягнули запасные присяжные - Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

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