Суд избрал присяжных, которые будут судить Дугар, Антоненко и Кузьменко

4 сентября, 2020, 15:47

4 сентября Шевченковский суд избрал 5 присяжных по делу Шеремета

Об этом сообщает Hromadske .

Присяжными по делу выбрали Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Елену Яковенко, Наталью Глобу, Юрия Михайленко.

Сообщается, что в ходе заседания одного из присяжных отвели по ходатайству стороны обвинения и адвоката потерпевших. Причиной отвода стало озвучивание своей позиции по делу. Присяжна отметила: "Я считаю, что медики не могут убивать".

Об отводе еще одной присяжной ходатайствовали адвокаты. Причиной было названо проживание родственников присяжной на оккупированной территории, а следовательно - возможно предвзятое отношение к подозреваемым. Суд в ходатайстве отказал.

Одна из присяжных сама написала заявление об отводе.

Среди пяти избранных присяжных бизнесмен, арбитражный управляющий, бывшая работница банка, домохозяйка с экономическим образованием, инженер-механик. Все присяжные заявили, что не имеют сложившегося мнения по делу Шеремета и заинтересованы в объективности судебного процесса. Также об этом заявил и адвокат потерпевших Виталий Кравченко, который отметил, что сейчас они не имеют четкой позиции, а будут тщательно исследовать все доказательства. По его словам мать Павла Шеремета и дочь вероятно таки приедут на заседание.

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