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Espreso.tvОбществоТолько одна область в Украине готова к смягчению карантина, - МОЗ

Только одна область в Украине готова к смягчению карантина, - МОЗ


фото: reuters
По состоянию на 28 сентября только Кировоградская область, согласно показателям, не превышает базовый уровень заболеваемости и может смягчить карантин
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
 
Следовательно, в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составил 18,1 при базовом уровне 40 на 100 тыс. Населения.
 
Всего по состоянию на 28 сентября не готовы к смягчению противоэпидемических мероприятий город Киев и 23 области Украины.
К смягчению карантинных мероприятий не готовы - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.
 
В частности, в Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 159 на 100 тыс. человек, загруженность коек в больницах первой волны состоянию на 27 сентября в столице составляет 55% за последние 5 дней.
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