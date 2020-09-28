Коронавирус в Украине: за сутки - 2671 новых случаев
28 сентября, 2020, 09:00
По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине выявлено 2671 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За сутки выявлено 2671 новых случаев.
Напомним, в субботу, 26 сентября, имел место коронавирусный антирекорд - 3833 инфицированных в сутки. Это самый высокий показатель с самого начала пандемии.
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