Роналду установил уникальное бомбардирское достижение
28 сентября, 2020, 16:53
Во 2-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой"
Об этом сообщает Squawka в twitter.
35-летний Криштиану Роналду сделал дубль и стал первым игроком в истории, которому удалось забить 450 голов в топ-5 европейских чемпионатах.
Столько голов португалец забил в 554 матчах. Форвард отличился 55 голами за туринский "Ювентус" в чемпионате Италии. Также на его счету 311 мячей за мадридский "Реал" в чемпионате Испании и 84 гола за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.
September 27, 2020
- Напомним, 8 сентября Криштиану Роналду первым в истории из европейских футболистов забил более 100 голов за национальную сборную.
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