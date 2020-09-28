Роналду установил уникальное бомбардирское достижение

28 сентября, 2020, 16:53

Во 2-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой"

Об этом сообщает Squawka в twitter.

35-летний Криштиану Роналду сделал дубль и стал первым игроком в истории, которому удалось забить 450 голов в топ-5 европейских чемпионатах.

Столько голов португалец забил в 554 матчах. Форвард отличился 55 голами за туринский "Ювентус" в чемпионате Италии. Также на его счету 311 мячей за мадридский "Реал" в чемпионате Испании и 84 гола за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

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