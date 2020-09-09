Роналду стал первым европейцем, который забил 100 голов за национальную сборную

9 сентября, 2020, 08:49

Португалец Криштиану Роналду первым в истории из европейских футболистов забил более 100 голов за национальную сборную

Об этом сообщает twitter Лиги наций.

Криштиану Роналду сделал дубль в игре со сборной Швеции и помог Португалии победить во 2-м туре Лиги наций со счетом 2: 0.

Эти голы стали для форварда 100-м и 101-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только форвард сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей.

Среди европейских футболистов до отметки в 100 голов он добрался первым. Второй результат у игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша - 84 мяча.

Cristiano Ronaldo = first European to reach 100 international goals



All the stats you need to know #NationsLeague - UEFA Nations League (@ EURO2020) September 8, 2020

Напомним, 21 июля Криштиану Роналду превзошел достижение украинца Андрея Шевченко и забил 50 голов в чемпионате Италии за 61 матч.

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