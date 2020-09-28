"Волынь" подписала скандального футболиста, который прошлой зимой отдыхал в России
28 сентября, 2020, 19:47
Луцкая "Волынь" заявила на сезон первой лиги Украины скандального форварда Игоря Сикорского
Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.
32-летний футболист будет выступать под 77-м номером. Финансовые условия контракта не сообщаются.
"Черноморец" расторг контракт с Сикорским по обоюдному согласию. Форвард перешел в одесский клуб в прошлом сезоне после скандала в "Агробизнесе".
Клуб из Волочиска прекратил сотрудничество с Игорем Сикорским из-за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.
В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей и забил 11 голов.
- 17 января "Агробизнес" из Волочиска разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским, который накануне публиковал фото с отдыха в российском Санкт-Петербурге.
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