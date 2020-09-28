 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Волынь" подписала скандального футболиста, который прошлой зимой отдыхал в России

"Волынь" подписала скандального футболиста, который прошлой зимой отдыхал в России


фото: chernomorets.odessa.ua
Луцкая "Волынь" заявила на сезон первой лиги Украины скандального форварда Игоря Сикорского

Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

32-летний футболист будет выступать под 77-м номером. Финансовые условия контракта не сообщаются.

"Черноморец" расторг контракт с Сикорским по обоюдному согласию. Форвард перешел в одесский клуб в прошлом сезоне после скандала в "Агробизнесе".

Клуб из Волочиска прекратил сотрудничество с Игорем Сикорским из-за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.

В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей и забил 11 голов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать