"Черноморец" выгнал скандального футболиста, который прошлой зимой отдыхал в России
21 сентября, 2020, 19:34
Одесский "Черноморец" расторг контракт с защитником Олегом Остапенко и форвардом Игорем Сикорским
Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца".
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сикорский перешел в "Черноморец" в прошлом сезоне после скандала в "Агробизнес".
Клуб из Волочиска прекратил сотрудничество с Игорем Сикорским из-за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.
В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей и забил 11 голов.
- 17 января "Агробизнес" из Волочиска разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским, который накануне публиковал фото с отдыха в российском Санкт-Петербурге.
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