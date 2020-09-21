"Черноморец" выгнал скандального футболиста, который прошлой зимой отдыхал в России

21 сентября, 2020, 19:34

Одесский "Черноморец" расторг контракт с защитником Олегом Остапенко и форвардом Игорем Сикорским

Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца".

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сикорский перешел в "Черноморец" в прошлом сезоне после скандала в "Агробизнес".

Клуб из Волочиска прекратил сотрудничество с Игорем Сикорским из-за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.

В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей и забил 11 голов.

17 января "Агробизнес" из Волочиска разорвал контракт с игроком Игорем Сикорским, который накануне публиковал фото с отдыха в российском Санкт-Петербурге.