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Espreso.tvСпорт"Черноморец" выгнал скандального футболиста, который прошлой зимой отдыхал в России

"Черноморец" выгнал скандального футболиста, который прошлой зимой отдыхал в России


фото: chernomorets.odessa.ua
Одесский "Черноморец" расторг контракт с защитником Олегом Остапенко и форвардом Игорем Сикорским

Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца".

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сикорский перешел в "Черноморец" в прошлом сезоне после скандала в "Агробизнес".

Клуб из Волочиска прекратил сотрудничество с Игорем Сикорским из-за поездки игрока в российский Санкт-Петербург, откуда он публиковал фотографии в соцсетях.

В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей и забил 11 голов.

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