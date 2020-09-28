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Espreso.tvОбщество"Вода - стратегическое сырье": оккупационный глава Крыма Аксенов приказал принудительно выкупать у жителей колодцы и скважины

"Вода - стратегическое сырье": оккупационный глава Крыма Аксенов приказал принудительно выкупать у жителей колодцы и скважины


фото: tsn
Оккупационные власти Крыма будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах полуострова

Об этом заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает "Новая газета".

"Вода - это стратегическое сырье. Если в этом случае есть какие-то недоразумения с владельцами, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение - общее дело, и вода - (для, - ред.) всех (это - ред.) не чья-то собственность. Там где отказываются - принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", - отметил Аксенов.

Он также отметил, что в течение выходных "власть" получила тысячи жалоб от местных на несоблюдение графика подачи воды и ее плохое качество. В некоторых районах воды не было до шести дней подряд.

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