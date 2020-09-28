"Вода - стратегическое сырье": оккупационный глава Крыма Аксенов приказал принудительно выкупать у жителей колодцы и скважины

28 сентября, 2020, 19:22

Оккупационные власти Крыма будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах полуострова

Об этом заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает "Новая газета".

"Вода - это стратегическое сырье. Если в этом случае есть какие-то недоразумения с владельцами, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение - общее дело, и вода - (для, - ред.) всех (это - ред.) не чья-то собственность. Там где отказываются - принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", - отметил Аксенов.

Он также отметил, что в течение выходных "власть" получила тысячи жалоб от местных на несоблюдение графика подачи воды и ее плохое качество. В некоторых районах воды не было до шести дней подряд.

Напомним, по состоянию на 21 сентября в оккупированном Крыму 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb