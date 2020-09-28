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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" купил нового защитника за 68 млн евро

"Манчестер Сити" купил нового защитника за 68 млн евро


фото: Getty Images
Защитник лиссабонской "Бенфики" Рубен Диаш продолжит карьеру в "Манчестер Сити"

Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".

Английский клуб договорился с португальскими боссами о трансфере португальца за 68 млн евро, еще 3,6 млн "Бенфика" может получить в виде бонуса.

В Лиссабон отправится центрбэк "горожан" Отаменди. "Бенфика" выкупит аргентинца за 15 млн евро. Переход обоих футболистов полноценно будет завершен после прохождения медицинского осмотра и подписания личного контракта.

В этом сезоне 23-летний Рубен Диаш провел 3 матча и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость португальца составляет 25 млн евро.

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