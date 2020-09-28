"Манчестер Сити" купил нового защитника за 68 млн евро

28 сентября, 2020, 15:58

Защитник лиссабонской "Бенфики" Рубен Диаш продолжит карьеру в "Манчестер Сити"

Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".

Английский клуб договорился с португальскими боссами о трансфере португальца за 68 млн евро, еще 3,6 млн "Бенфика" может получить в виде бонуса.

В Лиссабон отправится центрбэк "горожан" Отаменди. "Бенфика" выкупит аргентинца за 15 млн евро. Переход обоих футболистов полноценно будет завершен после прохождения медицинского осмотра и подписания личного контракта.

В этом сезоне 23-летний Рубен Диаш провел 3 матча и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость португальца составляет 25 млн евро.

27 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Лестеру" 2:5 .