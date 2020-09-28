"Манчестер Сити" купил нового защитника за 68 млн евро
28 сентября, 2020, 15:58
Защитник лиссабонской "Бенфики" Рубен Диаш продолжит карьеру в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".
Английский клуб договорился с португальскими боссами о трансфере португальца за 68 млн евро, еще 3,6 млн "Бенфика" может получить в виде бонуса.
В Лиссабон отправится центрбэк "горожан" Отаменди. "Бенфика" выкупит аргентинца за 15 млн евро. Переход обоих футболистов полноценно будет завершен после прохождения медицинского осмотра и подписания личного контракта.
В этом сезоне 23-летний Рубен Диаш провел 3 матча и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость португальца составляет 25 млн евро.
- 27 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Лестеру" 2:5 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры