"Манчестер Сити" опозорился в матче с "Лестером" в чемпионате Англии

27 сентября, 2020, 20:24

В 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Лестеру" 2: 5

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Манчестер Сити" вышел вперед на 4-й минуте, когда забил Рияд Марез.

В конце первого тайма "Лестер" отыгрался усилиями Джейми Варди, который реализовал пенальти. На 54-й и 58-й минутах форвард сборной Англии забил еще два гола и сделал хет-трик.

До разгромного счет на 77-й минуте довел Джеймс Мэддисон.

За команду Хосепа Гвардиолы в конце игры второй мяч провел Нейтан Аке.

Однако, Юри Тилеманс на 88-й минуте реализовал еще один одиннадцатиметровый и установил итоговый результат.

Украинский защитник манчестерцев Александр Зинченко всю игру просидел в запасе.

"Манчестер Сити" проиграл "Лестеру" 2: 5 и с 3 очками опустился на 13-ю позицию. "Лестер" 9 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Чемпионат Англии

3-й тур

27 сентября

"Манчестер Сити" - "Лестер" 2: 5

Голы: Марез, 4, Аке, 84 - Варди, 37 (пен.), 54, 58 (пен.), Мэддисон, 77, Тилеманс, 88

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