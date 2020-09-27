"Манчестер Сити" опозорился в матче с "Лестером" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Манчестер Сити" вышел вперед на 4-й минуте, когда забил Рияд Марез.
В конце первого тайма "Лестер" отыгрался усилиями Джейми Варди, который реализовал пенальти. На 54-й и 58-й минутах форвард сборной Англии забил еще два гола и сделал хет-трик.
До разгромного счет на 77-й минуте довел Джеймс Мэддисон.
За команду Хосепа Гвардиолы в конце игры второй мяч провел Нейтан Аке.
Однако, Юри Тилеманс на 88-й минуте реализовал еще один одиннадцатиметровый и установил итоговый результат.
Украинский защитник манчестерцев Александр Зинченко всю игру просидел в запасе.
"Манчестер Сити" проиграл "Лестеру" 2: 5 и с 3 очками опустился на 13-ю позицию. "Лестер" 9 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Чемпионат Англии
3-й тур
27 сентября
"Манчестер Сити" - "Лестер" 2: 5
Голы: Марез, 4, Аке, 84 - Варди, 37 (пен.), 54, 58 (пен.), Мэддисон, 77, Тилеманс, 88
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