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Espreso.tvМирПравительство Азербайджана продлило карантин до ноября

Правительство Азербайджана продлило карантин до ноября


фото: reuters
Правительство Азербайджана продлило до 2 ноября особый карантинный режим в стране, чтобы предотвратить распространение COVID-19

Об этом говорится в постановлении правительства Азербайджана.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий продлить особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 ноября 2020 года", - говорится в постановлении.

Отмечается, что каждую неделю с четверга по субботу будет приостановлено движение общественного транспорта и метрополитена в Баку.

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