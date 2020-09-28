Правительство Азербайджана продлило карантин до ноября

28 сентября, 2020, 17:51

Правительство Азербайджана продлило до 2 ноября особый карантинный режим в стране, чтобы предотвратить распространение COVID-19

Об этом говорится в постановлении правительства Азербайджана.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий продлить особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 ноября 2020 года", - говорится в постановлении.

Отмечается, что каждую неделю с четверга по субботу будет приостановлено движение общественного транспорта и метрополитена в Баку.

Напомним, украинское посольство обратилось к украинским с просьбой воздержаться от поездок в Азербайджан из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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