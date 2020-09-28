ООС: боевики обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки
28 сентября, 2020, 14:38
Боевики выпустили три очереди из стрелкового оружия в направлении позиций украинских военных вблизи Старогнатовки
Об этом сообщает Министерство обороны .
"Российско-оккупационные войска около 10:00 утра выпустили три очереди из стрелкового оружия в направлении позиций украинских военных вблизи Старогнатовки. Наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате обстрела нет", - говорится в сообщении.
- Отметим, за минувшие сутки, 27 сентября, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 случая нарушения режима тишины.
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