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Espreso.tvОбщество27 сентября россияне 4 раза обстреляли позиции ООС

27 сентября россияне 4 раза обстреляли позиции ООС


фото: Укрінформ
За воскресенье, 27 сентября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутых договоренностей, стойко стоят на защите государства", - говорится в утреннем сводке.

В воскресенье, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны россиян. Неподалеку н.п. Опытное враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумел. Во Оризово враг дважды обстрелял украинские позиции.

"В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет", - отметили в сообщении.

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