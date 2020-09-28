27 сентября россияне 4 раза обстреляли позиции ООС
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутых договоренностей, стойко стоят на защите государства", - говорится в утреннем сводке.
В воскресенье, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны россиян. Неподалеку н.п. Опытное враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумел. Во Оризово враг дважды обстрелял украинские позиции.
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