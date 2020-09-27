"Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" в чемпионате Англии

27 сентября, 2020, 22:52

В 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" одолел в Лондоне "Вулверхэмптон"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 17-й минуте "Вест Хэм" вывел вперед Джеррод Боуэн. На 57-й минуте форвард забил за лондонцев во второй раз и сделал дубль.

До разгромного счет на 66-й минуте довел Томаш Соучек. Окончательно добил соперника Себастьен Алле, который в компенсированное арбитром время отправил в сетку четвертый мяч.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко весь матч просидел в запасе.

"Вест Хэм" победил "Вулверхэмптон" 4: 0, набрал 3 очка и вышел на 12-ю позицию. "Вулверхэмптон" также 3 пункта и идет 16-м.

Чемпионат Англии

3-й тур

27 сентября

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4: 0

Голы: Боуэн, 17, 57, Соучек, 66, Алле, 90 + 3

27 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Лестеру" 2: 5.

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