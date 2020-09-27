 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" в чемпионате Англии

"Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" в чемпионате Англии


фото: Getty Images
В 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" одолел в Лондоне "Вулверхэмптон"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 17-й минуте "Вест Хэм" вывел вперед Джеррод Боуэн. На 57-й минуте форвард забил за лондонцев во второй раз и сделал дубль.

До разгромного счет на 66-й минуте довел Томаш Соучек. Окончательно добил соперника Себастьен Алле, который в компенсированное арбитром время отправил в сетку четвертый мяч.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко весь матч просидел в запасе.

"Вест Хэм" победил "Вулверхэмптон" 4: 0, набрал 3 очка и вышел на 12-ю позицию. "Вулверхэмптон" также 3 пункта и идет 16-м.

Чемпионат Англии

3-й тур

27 сентября

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4: 0

Голы: Боуэн, 17, 57, Соучек, 66, Алле, 90 + 3

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

27 сентября, 2020 воскресенье

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать