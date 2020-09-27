"Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 17-й минуте "Вест Хэм" вывел вперед Джеррод Боуэн. На 57-й минуте форвард забил за лондонцев во второй раз и сделал дубль.
До разгромного счет на 66-й минуте довел Томаш Соучек. Окончательно добил соперника Себастьен Алле, который в компенсированное арбитром время отправил в сетку четвертый мяч.
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко весь матч просидел в запасе.
"Вест Хэм" победил "Вулверхэмптон" 4: 0, набрал 3 очка и вышел на 12-ю позицию. "Вулверхэмптон" также 3 пункта и идет 16-м.
Чемпионат Англии
3-й тур
27 сентября
"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4: 0
Голы: Боуэн, 17, 57, Соучек, 66, Алле, 90 + 3
-
27 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Лестеру" 2: 5.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры