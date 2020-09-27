Маск объявил об испытаниях прототипа ракеты Starship, которая полетит на Марс
27 сентября, 2020, 22:04
Маск заявил, что на следующей неделе стартуют испытания прототипа ракеты-носителя Starship, разработанной для полета человека на Марс
Об этом Маск сообщил в twitter.
Глава компании SpaceX опубликовал фото части ракеты, на которой видно хвостовое оперение носителя.
"Носовой обтекатель и стабилизаторы - на следующей неделе", - написал Маск.
Он отметил, что полет ракеты Starship состоится в атмосфере Земли на высоте 15 км. Ранее объявлялось о высоте 18 км. В чем причина изменения параметров полета, Маск не объяснил.
Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct- Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020
- Напомним, 4 сентября SpaceX провела успешное испытание Starship , который планируется использовать для полетов на Марс.
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