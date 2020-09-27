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Espreso.tvХай-текМаск объявил об испытаниях прототипа ракеты Starship, которая полетит на Марс

Маск объявил об испытаниях прототипа ракеты Starship, которая полетит на Марс


фото: twitter.com/elonmusk
Маск заявил, что на следующей неделе стартуют испытания прототипа ракеты-носителя Starship, разработанной для полета человека на Марс

Об этом Маск сообщил в twitter.

Глава компании SpaceX опубликовал фото части ракеты, на которой видно хвостовое оперение носителя.

"Носовой обтекатель и стабилизаторы - на следующей неделе", - написал Маск.

Он отметил, что полет ракеты Starship состоится в атмосфере Земли на высоте 15 км. Ранее объявлялось о высоте 18 км. В чем причина изменения параметров полета, Маск не объяснил.

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