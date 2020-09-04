SpaceX успешно испытала корабль, который полетит на Марс
4 сентября, 2020, 07:40
Компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов на Марс
Об этом сообщает SpaceX в Twitter.
"Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров", - говорится в сообщении.
Тесты Starship SN6 проходили на комплексе в Техасе (США).
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI- SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
- Прототип ракеты-носителя Starship компании SpaceX, который планируют использовать для запуска космических миссий на Марс и Луну, 5 августа поднялся в воздух на 150 метров и приземлился.
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