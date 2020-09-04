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Espreso.tvОбществоSpaceX успешно испытала корабль, который полетит на Марс

SpaceX успешно испытала корабль, который полетит на Марс


фото: youtube.com
Компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов на Марс

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

"Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров", - говорится в сообщении.

Тесты Starship SN6 проходили на комплексе в Техасе (США).

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