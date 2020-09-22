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Espreso.tvСпортУкраинский боксер раскрыл план на бой с американским чемпионом

Украинский боксер раскрыл план на бой с американским чемпионом


фото: Getty Images
Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал о плане на поединок против чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло

Об этом сообщает Bad Left Hook .

По словам украинца, его команда сделала необходимые поправки с учетом опыта двух предыдущих чемпионских поединков, в которых он проиграл по очкам американцу Дэниэлу Джейкобсу и казахстанцу Геннадию Головкину.

"Я постараюсь как можно скорее одержать победу над Чарли, поэтому мы будем оказывать большее давление в начале. Я не сосредоточен исключительно на том, чтобы поединок проходил в определенном направлении, у нас просто есть свой план игры и мы посмотрим, что произойдет на ринге. Если я смогу его нокаутировать, то буду готов пойти на это. Но если бой пройдет 12 раундов, у меня есть все навыки, чтобы победить решением судей ", - сказал Деревянченко.

Бой украинца против чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермалла Чарло состоится 26 сентября в Монтвилл (США).

  • Напомним, 11 августа Сергей Деревянченко заявил, что уверен в победе над Джермаллом Чарло.

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