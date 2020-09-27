Армения может признать независимость Нагорного Карабаха, - Пашинян

27 сентября, 2020, 19:19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенного Нагорного Карабаха

Об этом сообщает aysor.am .

По его словам, вопрос независимости Нагорного Карабаха был и есть в повестке дня.

"Да, это было, и сейчас снова есть. Относительно того, будем мы это делать или нет, надо очень серьезно поговорить. Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий", - сказал Пашинян на специальном заседании парламента.

Он добавил, что это касается формирования возможного военно-политического союза с Нагорным Карабахом.

"Мы имели в повестке дня этот вопрос, и сейчас он переходит от повестки дня до стадии обсуждений", - отметил Пашинян.

27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

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