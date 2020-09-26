Свитолина выиграла теннисный турнир во Франции
26 сентября, 2020, 16:55
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA во Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном матче турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Страсбурге Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана - 6:4, 1:6, 6:2.
Для украинки этот титул стал 15-м в карьере.
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
финал
Страсбург, Франция
26 сентября
Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 6:4, 1:6, 6:2
- Напомним, 25 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина победила белоруску Арину Соболенко в полуфинале турнира в Страсбурге.
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