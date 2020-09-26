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Espreso.tvСпортСвитолина выиграла теннисный турнир во Франции

Свитолина выиграла теннисный турнир во Франции


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA во Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном матче турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Страсбурге Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана - 6:4, 1:6, 6:2.

Для украинки этот титул стал 15-м в карьере.

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

финал

Страсбург, Франция

26 сентября

Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 6:4, 1:6, 6:2

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