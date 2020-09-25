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Espreso.tvСпортСвитолина вышла в финал турнира во Франции

Свитолина вышла в финал турнира во Франции


фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила белоруску Арину Соболенко в полуфинале турнира в Страсбурге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинка победила соперницу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 49 минут.

В финале Элина Свитолина встретится с 21-летней Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в параллельной встрече победила японку Нао Хибины (6: 3, 6: 4).

Internationaux de Strasbourg

Полуфинал

25 сентября

Элина Свитолина - Арина Соболенко 6: 2, 4: 6, 6: 4

Страсбург, Франция

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