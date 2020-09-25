Свитолина вышла в финал турнира во Франции
25 сентября, 2020, 20:10
Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила белоруску Арину Соболенко в полуфинале турнира в Страсбурге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинка победила соперницу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 49 минут.
В финале Элина Свитолина встретится с 21-летней Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в параллельной встрече победила японку Нао Хибины (6: 3, 6: 4).
Internationaux de Strasbourg
Полуфинал
25 сентября
Элина Свитолина - Арина Соболенко 6: 2, 4: 6, 6: 4
Страсбург, Франция
- 13 сентября в финале Открытого чемпионата США японка Наоми Осака победила белоруску Викторию Азаренко .
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