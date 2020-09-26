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Espreso.tvМирХакеры взломали сайты белорусских государственных телеканалов, онлайн-вещание прекращено

Хакеры взломали сайты белорусских государственных телеканалов, онлайн-вещание прекращено


фото: Reuters
Хакеры взломали сайты государственных белорусских телеканалов "Беларусь 1" и ОНТ, которые были вынуждены прекратить онлайн-вещание

Об этом сообщает Белсат.

Сайт сломала группировка хакеров, называющая себя "Киберпартизаны". Раздел онлайн-вещания на портале не загружается. На скриншотах "Белсат" по странице видно, что на сайте, где должна была вестись трансляция футбольного матча, выложена подборка невыгодных власти кадров.

Портал Tut.by передал, что онлайн-вещание на сайте ОНТ также изменилось в результате возможного вмешательства извне. Общенациональное телевидение Беларуси в результате оперативно отключило онлайн-вещание, позже это же сделал и канал "Беларусь 1".

Белорусские "Киберпартизаны" ранее уже взламывали сайты управления делами президента Беларуси, академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, "Белорусских лотерей".

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