Компания EA Sports повысила рейтинг Зинченко в футбольном симуляторе FIFA

Об этом сообщает официальный instagram "Манчестер Сити".

Лучший показатель украинца на виртуальной карте - пас с рейтингом 81 (прим. - максимум 99). Скорость - 73, удар - 66, дриблинг - 80, защита - 77, физика - 69.

Рейтинг игрока английского "Манчестер Сити" в FIFA 21 - 80. В прошлогодней версии игры - 78.

Рейтинговым одноклубником украинца является бельгиец Кевин Де Брюйне оценке 91.

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