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Espreso.tvСпортКомпания EA Sports повысила рейтинг Зинченко в футбольном симуляторе FIFA

Компания EA Sports повысила рейтинг Зинченко в футбольном симуляторе FIFA


фото: Getty Images
В футбольном симуляторе FIFA 21 украинец Александр Зинченко будет иметь карточку с рейтингом 80

Об этом сообщает официальный instagram "Манчестер Сити".

Лучший показатель украинца на виртуальной карте - пас с рейтингом 81 (прим. - максимум 99). Скорость - 73, удар - 66, дриблинг - 80, защита - 77, физика - 69.

Рейтинг игрока английского "Манчестер Сити" в FIFA 21 - 80. В прошлогодней версии игры - 78.

Рейтинговым одноклубником украинца является бельгиец Кевин Де Брюйне оценке 91.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@easportsfifa just released our #FIFARatings

Сообщение, распространенный Manchester City (@mancity)

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