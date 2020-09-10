Компания EA Sports повысила рейтинг Зинченко в футбольном симуляторе FIFA
10 сентября, 2020, 20:23
В футбольном симуляторе FIFA 21 украинец Александр Зинченко будет иметь карточку с рейтингом 80
Об этом сообщает официальный instagram "Манчестер Сити".
Лучший показатель украинца на виртуальной карте - пас с рейтингом 81 (прим. - максимум 99). Скорость - 73, удар - 66, дриблинг - 80, защита - 77, физика - 69.
Рейтинг игрока английского "Манчестер Сити" в FIFA 21 - 80. В прошлогодней версии игры - 78.
Рейтинговым одноклубником украинца является бельгиец Кевин Де Брюйне оценке 91.
- 10 сентября стало известно, что аргентинский форвард Лионель Месси с рейтингом 93 будет лучшим игроком в футбольном симуляторе FIFA 21.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-