Закон о ежегодной индексации размеров алиментов вступил в силу
Текст закона опубликован 24 сентября в издании "Голос Украины".
Согласно тексту проекта закона, документ вносит изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве" и предусматривает возложение на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной форме.
Так, индексация проводится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка. Исполнитель должен проводить индексацию ежегодно, начиная со второго после определения размера алиментов.
Согласно с заключительными положениями закона он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
- Напомним, 1 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о ежегодной индексации алиментов.
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