Закон о ежегодной индексации размеров алиментов вступил в силу

25 сентября, 2020, 11:19

Закон №831-IX о внесении изменений в статью 71 закона "Об исполнительном производстве" по внедрению ежегодной индексации размеров алиментов вступил в силу

Текст закона опубликован 24 сентября в издании "Голос Украины".

Согласно тексту проекта закона, документ вносит изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве" и предусматривает возложение на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной форме.

Так, индексация проводится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка. Исполнитель должен проводить индексацию ежегодно, начиная со второго после определения размера алиментов.

Согласно с заключительными положениями закона он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о ежегодной индексации алиментов.

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