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Espreso.tvЭкономикаРада приняла закон об индексации размеров алиментов

Рада приняла закон об индексации размеров алиментов


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла закон, устанавливающий обязанность проводить индексацию размера алиментов

Принятие проекта закона №3112 во втором чтении и в целом поддержал 321 народный депутат.

Согласно тексту проекта закона, документ вносит изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве" и предусматривает возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенную судом в твердой денежной форме.

Так, индексация проводится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка. Исполнитель должен проводить индексацию ежегодно, начиная со второго после определения размера алиментов.

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