Рада приняла закон об индексации размеров алиментов

1 сентября, 2020, 14:28

Верховная Рада приняла закон, устанавливающий обязанность проводить индексацию размера алиментов

Принятие проекта закона №3112 во втором чтении и в целом поддержал 321 народный депутат.

Согласно тексту проекта закона, документ вносит изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве" и предусматривает возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенную судом в твердой денежной форме.

Так, индексация проводится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка. Исполнитель должен проводить индексацию ежегодно, начиная со второго после определения размера алиментов.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект об индексации размеров алиментов.

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