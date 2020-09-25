В Раде еще один депутат заболел COVID-19
25 сентября, 2020, 19:49
Внефракционный народный депутат Муса Магомедов заразился коронавирусом
Об этом он сообщил в Facebook .
"Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура", - сообщил нардеп.
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