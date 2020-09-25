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Espreso.tvОбществоВ Раде еще один депутат заболел COVID-19

В Раде еще один депутат заболел COVID-19

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook .

"Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура", - сообщил нардеп.

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