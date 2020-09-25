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Espreso.tvОбществоВ Киеве в 24 общежитиях обнаружили коронавирус, - Кличко

В Киеве в 24 общежитиях обнаружили коронавирус, - Кличко


фото: nashkiev
С начала учебного года в 24 общежитиях Киева зафиксировали случаи заражения коронавирусом

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"С начала учебного года в 24 столичных общежитиях есть случаи заболевания коронавирусом. В 11 из них приняли противоэпидемические меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Больных и контактных лиц изолировали. Осуществлена санитарная обработка помещений. В других общежитиях больных студентов вовремя изолировали", - отметил Кличко.

Также мэр сообщил, что уже проверены 80 общежитий на предмет соблюдения санитарных норм. Составлено 40 административных протоколов за нарушение санитарных мероприятий.

На утро пятницы в Киеве зафиксировали 380 случаев заражения коронавирусом, 9 человек умерли и 106 выздоровели.

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