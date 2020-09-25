В Украине в течение суток COVID-19 заболели 3565 человек, 70 человек умерли

25 сентября, 2020, 09:41

По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, в Украине зафиксирован 191 671 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 3827 - летальные, 85133 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В течение суток 24 сентября были зафиксированы 3565 новых случаев коронавируса, 70 пациентов умерли, 1675 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

- Винницкая область - 5653 случая;

- Волынская область - 7362 случая;

- Днепропетровская область - 4917 случаев;

- Донецкая область - 2851 случай;

- Житомирская область - 5403 случая;

- Закарпатская область - 9490 случаев;

- Запорожская область - 3428 случаев;

- Ивано-Франковская область - 13 080 случаев;

- Кировоградская область - 1052 случая;

- г. Киев - 21045 случаев;

- Киевская область - 8430 случаев;

- Львовская область - 19 465 случаев;

- Луганская область - 894 случая;

- Николаевская область - 2782 случая;

- Одесская область - 12 470 случаев;

- Полтавская область - 1752 случая;

- Ривненская область - 11 774 случая;

- Сумская область - 3474 случая;

- Тернопольская область - 12 579 случаев;

- Харьковская область - 16 490 случаев;

- Херсонская область - 954 случая;

- Хмельницкая область - 5361 случай;

- Черновицкая область - 13 736 случаев;

- Черкасская область - 3459 случаев;

- Черниговская область - 3770 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 года в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.

⚡МОЗ сообщает: В Украине зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 25 сентября (по состоянию на ... Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Четверг, 24 сентября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb