В Украине в течение суток COVID-19 заболели 3565 человек, 70 человек умерли
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
В течение суток 24 сентября были зафиксированы 3565 новых случаев коронавируса, 70 пациентов умерли, 1675 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- Винницкая область - 5653 случая;
- Волынская область - 7362 случая;
- Днепропетровская область - 4917 случаев;
- Донецкая область - 2851 случай;
- Житомирская область - 5403 случая;
- Закарпатская область - 9490 случаев;
- Запорожская область - 3428 случаев;
- Ивано-Франковская область - 13 080 случаев;
- Кировоградская область - 1052 случая;
- г. Киев - 21045 случаев;
- Киевская область - 8430 случаев;
- Львовская область - 19 465 случаев;
- Луганская область - 894 случая;
- Николаевская область - 2782 случая;
- Одесская область - 12 470 случаев;
- Полтавская область - 1752 случая;
- Ривненская область - 11 774 случая;
- Сумская область - 3474 случая;
- Тернопольская область - 12 579 случаев;
- Харьковская область - 16 490 случаев;
- Херсонская область - 954 случая;
- Хмельницкая область - 5361 случай;
- Черновицкая область - 13 736 случаев;
- Черкасская область - 3459 случаев;
- Черниговская область - 3770 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября 2020 года в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на COVID-19.
⚡МОЗ сообщает: В Украине зафиксировано 3565 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 25 сентября (по состоянию на ...Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Четверг, 24 сентября 2020 г.
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