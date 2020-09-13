Определилась победительница теннисного турнира US Open

13 сентября, 2020, 16:50

В финале Открытого чемпионата США японка Наоми Осака победила белоруску Викторию Азаренко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Осака победила Азаренко со счетом 1: 6, 6: 3, 6: 3. Японка завоевала уже третий трофей "Большого шлема". Она также выиграла US Open-2018 и Australian Open-2019.

Осака сделала это в 22-летнем возрасте, и выиграла три турнира Большого шлема быстрее всех после россиянки Марии Шараповой, которая в 2008 году сделала это до 20 лет.

Осака стала первой теннисисткой после американки Каприати, которая одержала победы во всех трех первых финалах турниров Большого шлема.

14 сентября японка станет третьей ракеткой мира. Лидером мирового рейтинга остается Эшли Барти из Австралии.

Напомним, 4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк уступила японцы Наоми Осаке в третьем круге US Open-2020.

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