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Espreso.tvСпортОпределилась победительница теннисного турнира US Open

Определилась победительница теннисного турнира US Open


фото: Getty Images
В финале Открытого чемпионата США японка Наоми Осака победила белоруску Викторию Азаренко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Осака победила Азаренко со счетом 1: 6, 6: 3, 6: 3. Японка завоевала уже третий трофей "Большого шлема". Она также выиграла US Open-2018 и Australian Open-2019.

Осака сделала это в 22-летнем возрасте, и выиграла три турнира Большого шлема быстрее всех после россиянки Марии Шараповой, которая в 2008 году сделала это до 20 лет.

Осака стала первой теннисисткой после американки Каприати, которая одержала победы во всех трех первых финалах турниров Большого шлема.

14 сентября японка станет третьей ракеткой мира. Лидером мирового рейтинга остается Эшли Барти из Австралии.

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