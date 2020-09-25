"Севилья" установила позорный рекорд на Суперкубке УЕФА
25 сентября, 2020, 13:56
В матче за Суперкубок УЕФА немецкая "Бавария" обыграла в дополнительное время испанскую "Севилью"
Об этом сообщает Bleacher Report.
Испанцы проиграли немцам со счетом 2:1 и стали первой командой в истории Суперкубка УЕФА, которая проиграла пять матчей турнира.
"Севилья" проигрывала матчи за Суперкубок УЕФА в 2007-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м годах. Единственный раз испанская команда выиграла трофей в 2006 году.
- 25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью".
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