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Espreso.tvСпорт"Севилья" установила позорный рекорд на Суперкубке УЕФА

"Севилья" установила позорный рекорд на Суперкубке УЕФА


фото: Getty Images
В матче за Суперкубок УЕФА немецкая "Бавария" обыграла в дополнительное время испанскую "Севилью"

Об этом сообщает Bleacher Report.

Испанцы проиграли немцам со счетом 2:1 и стали первой командой в истории Суперкубка УЕФА, которая проиграла пять матчей турнира.

"Севилья" проигрывала матчи за Суперкубок УЕФА в 2007-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м годах. Единственный раз испанская команда выиграла трофей в 2006 году.

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