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Espreso.tvОбществоПадение самолета на Харьковщине: на месте работают спасатели

Падение самолета на Харьковщине: на месте работают спасатели

На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работает несколько подразделений ГСЧС

Об этом сообщает Depo.Харкив.

В результате падения самолет загорелся, пожар тушат спасатели.

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