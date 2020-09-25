Падение самолета на Харьковщине: на месте работают спасатели
25 сентября, 2020, 21:31
На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работает несколько подразделений ГСЧС
Об этом сообщает Depo.Харкив.
В результате падения самолет загорелся, пожар тушат спасатели.
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