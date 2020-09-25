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Espreso.tvОбществоПадение самолета на Харьковщине: число жертв возросло до 22 человек, - ГСЧС

Падение самолета на Харьковщине: число жертв возросло до 22 человек, - ГСЧС


фото: ДСНС
Число жертв в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине возросло до 22 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - говорится в сообщении.
 
 
 
 
 

 

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