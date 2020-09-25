Падение самолета на Харьковщине: число жертв возросло до 22 человек, - ГСЧС
25 сентября, 2020, 22:21
Число жертв в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине возросло до 22 человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - говорится в сообщении.
- Вечером 25 сентября стало известно о падении самолета вблизи Чугуева Харьковской области.
- На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работало несколько подразделений ГСЧС .
- Стало известно, что кроме экипажа, на борту самолета, разбившегося под Чугуевом, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
- Президент Зеленский заявил, что будет создана государственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин катастрофы самолета на Харьковщине.
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