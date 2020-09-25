Падение самолета на Харьковщине: 20 человек погибли
25 сентября, 2020, 22:04
В военном самолете АН-26 после падения погибли 20 человек
Об этом сообщает пресс служба МВД
В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 24 человека.
По состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых, еще двух ищут
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