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Espreso.tvОбществоПадение самолета на Харьковщине: 20 человек погибли

Падение самолета на Харьковщине: 20 человек погибли

В военном самолете АН-26 после падения погибли 20 человек

Об этом сообщает пресс служба МВД

В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 24 человека.
 
По состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых, еще двух ищут

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