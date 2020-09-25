Около 10 млн пенсионеров получат в 2021 году повышение пенсий, - Минсоцполитики

25 сентября, 2020, 19:50

В 2021 году повышение пенсий получат около 10 млн пенсионеров в 5 этапов для различных категорий

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, 10 млн пенсионеров получат повышение пенсий в 2021 году. - Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий.

"Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, когда и кому запланированы повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете. Это было моя главная задача: чтобы правительство не только приняло решение о повышении защиты пенсионеров, но и предусмотрело на следующий год средства на выполнение этих решений. Люди не должны быть в "подвешенном состоянии", становиться жертвами информационных манипуляций и безответственных обещаний. Я абсолютно уверена, что информация о решении правительства должна быть прозрачной и доступной для людей, только так выстраивается доверие в обществе ", - сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж.

Так, у лиц старше 65 лет, имеющихм страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2600 грн. Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам ", - отметила министр.

В частности, с 1 марта предусмотрена индексация пенсий (планируется на 11%).

Напомним, Кабинет министров принял постановление, которым с 1 марта 2021 будут установлены доплаты пенсионерам от 75 до 80 лет в размере 400-500 грн.

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