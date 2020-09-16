Кабмин установил доплаты пенсионерам с марта 2021 года

16 сентября, 2020, 15:41

Кабинет министров принял постановление, которым с 1 марта 2021 будут установлены доплаты пенсионерам от 75 до 80 лет в размере 400-500 грн

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

"Проект акта предлагается, первое, установить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам старше 75-летнего возраста, в которых размер пенсионной выплаты не превышает размер средней заработной платы дохода в Украине с которого уплачивались страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год ", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, проект постановления определяет механизм предоставления компенсационной виплаты и фиксирует, что наименьшая пенсионная выплата для этой категории пенсионеров не будет составлять менее 2,5 тыс. грн.

Лазебная добавила, что такой шаг правительства позволит адресно повысить минимальные пенсионные гарантии.

Второе, отметила Лазебная, что предлагается этим постановлением - это продолжение в 2021 году выплат ежемесячной компенсации в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет.

По словам Лазебной, постановлением также предлагается определять 1 марта датой проведения ежегодной индексация пенсий.

Однако, по словам министра финансов Сергея Марченко, для реализации этого постановления необходимо 4,5 млрд грн из государственного бюджета на 2021, которых пока нет.

"Но это действительно важный документ, люди действительно должны знать параметры, поэтому предлагаю Кабинета министров поддержать ... источники будем искать совместно", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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