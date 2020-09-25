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Espreso.tvЭкономикаМининфраструктуры планирует строительство нового аэропорта в Закарпатье стоимостью до 4 млрд грн, - Криклий

Мининфраструктуры планирует строительство нового аэропорта в Закарпатье стоимостью до 4 млрд грн, - Криклий


фото: 24tv
Министерство инфраструктуры планирует строительство нового аэропорта на Закарпатье, инвестиции в который могут составить 3-4 млрд грн, в зависимости от расположения

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Мы планируем построить новый аэропорт в Закарпатье. Правительством уже утвержден объем финансирования в размере 30 млн грн на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома, и сейчас мы определяемся с оптимальным местом расположения аэропорта", - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Криклий отметил, что правительство хочет реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала.

"Ориентировочный объем инвестиций - 3-4 млрд грн. Все будет зависеть от дальнейших расчетов и места, где будет находиться будущий аэропорт", - отметил Криклий.

Вместе с тем, добавили в пресс-службе Мининфраструктуры продолжает активную работу по восстановлению полноценного функционирования международного аэропорта "Ужгород", который, по словам Криклия, сегодня единственный в Закарпатье, который может соединить крайний западный регион с остальными областями Украины и с заграницей.

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