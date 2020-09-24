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Espreso.tvЭкономикаУкраина и Словакия подписали соглашение о возобновлении регулярных полетов в Ужгород

Украина и Словакия подписали соглашение о возобновлении регулярных полетов в Ужгород


фото: president.gov.ua
Украина и Словакия подписали соглашение о возобновлении полноценной работы аэропорта "Ужгород", а также меморандум о сотрудничестве стран в сфере комбинированных перевозок

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня мы подписали соглашение, которое устранит последние препятствия и позволит нам восстановить регулярные полеты в города Ужгород. Это соглашение является на самом деле очень важным для меня. Это - один из инструментов, который позволяет "сшить" Украину, восстановив авиационный мостик между Западом и Востоком" , - цитирует пресс-служба слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, пока стороны должны завершить работу над техническими вопросами для имплементации этого соглашения.

В пресс-службе отметили, что подписание документа позволит восстановить полноценное функционирование Международного аэропорта "Ужгород" и связать Закарпатскую область авиационным сообщением с другими регионами Украины, а также с зарубежными.

Также отмечается, что в соглашении учтены вопросы безопасности и оборонные аспекты, которые вытекают из членства Словацкой Республики в НАТО.

Кроме того, добавили в пресс-службе, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словакии Андрей Долежал подписали меморандум о сотрудничестве министерств в сфере комбинированных перевозок в сообщении между Азией и Европейским Союзом через территории Украины и Словакии.

"Наши страны - это важный транспортный мост, и наши общие позиции будут крепче, если мы создадим мультимодальные логистические центры по обработке грузов на упомянутом маршруте", - отметил Зеленский.

Отмечается, что документ будет способствовать реализации проекта создания мультимодальных логистических центров (терминалов) в Украине и Словакии по обработке грузов на этом маршруте, что в итоге укрепит стратегическую позицию двух государств как транспортного моста между Западом и Востоком.

  • Напомним, утром 24 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал подписали межправительственное соглашение о возобновлении полноценной работы аэропорта "Ужгород".
  • Кабмин в этом году выделил 30 млн грн на строительство аэропорта на Закарпатье , однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, проект предусматривает привлечение еще 4 млрд грн инвестиций.

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