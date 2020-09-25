Можно было сыграть лучше, - тренер "Десны" о матче с "Вольфсбургом"

25 сентября, 2020, 12:15

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь считает, что украинцы могли сыграть лучше против немецкого "Вольфсбурга" в Лиге Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол".

У украинского специалиста негативные впечатления от Лиги Европы.

"Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта. Проиграли борьбу на ближней штанге, соперник доиграл момент до конца. С "Вольфсбургом" можно было сыграть лучше. Вдесятером мы пытались прессинговать. Мои замены были направлены на то, чтобы отыграться. Тамм? Да, подвел команду. На ровном месте пошел в обыгрыш. В таком моменте нельзя рисковать. Затем был бессмысленный подкат, - буквально через минуту после желтой карточки получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду", - заявил главный тренер Александр Рябоконь.

24 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Десна" уступила в Германии "Вольфсбургу".