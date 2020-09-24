"Десна" в меньшинстве проиграла "Вольфсбургу" в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Вольфсбург" повел в счете на 16-й минуте, когда забил Жозуэ Гилавоги.
Еще сложнее положение черниговцев стало на 60-й минуте, когда за повторное предупреждение был удален форвард "Десны" Йонаса Тамма.
Немцы воспользовались численным преимуществом в компенсированное арбитром время - забил Даниэль Гинчек.
"Десна" в своем дебютном матче в еврокубках уступила "Вольфсбургу" 0:2 и вылетела из Лиги Европы.
Лига Европы
Третий квалификационный раунд
24 сентября
"Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Украина) 2:0
Гол: Гилавоги, 16 Гинчек, 90+2
Удаление: Тамм, 60 ( "Десна")
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