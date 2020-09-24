"Десна" в меньшинстве проиграла "Вольфсбургу" в Лиге Европы

24 сентября, 2020, 23:06

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Десна" уступила в Германии "Вольфсбургу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Вольфсбург" повел в счете на 16-й минуте, когда забил Жозуэ Гилавоги.

Еще сложнее положение черниговцев стало на 60-й минуте, когда за повторное предупреждение был удален форвард "Десны" Йонаса Тамма.

Немцы воспользовались численным преимуществом в компенсированное арбитром время - забил Даниэль Гинчек.

"Десна" в своем дебютном матче в еврокубках уступила "Вольфсбургу" 0:2 и вылетела из Лиги Европы.

Лига Европы

Третий квалификационный раунд

24 сентября

"Вольфсбург" (Германия) - "Десна" (Украина) 2:0

Гол: Гилавоги, 16 Гинчек, 90+2

Удаление: Тамм, 60 ( "Десна")

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