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Espreso.tvСпортЛидер "Баварии" стал самым титулованным немцем в истории футбола

Лидер "Баварии" стал самым титулованным немцем в истории футбола


фото: Getty Images
В матче за Суперкубок УЕФА немецкая "Бавария" обыграла в дополнительное время испанскую "Севилью"

Об этом сообщает brfootball y instagram.

Для полузащитника Томаса Мюллера это 26-й титул в карьере. По этому показателю футболист сравнялся с Бастиано Швайнштайгером, который уже завершил свою карьеру. Теперь оба игрока считаются самыми титулованными немцами в истории.

В активе 31-летнего Мюллера кубок чемпиона мира-2014, две Лиги чемпионов. Раумдойтер 9 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз национальный кубок и 5 Суперкубок.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Muller is now the joint-most decorated German player in football history, alongside his former teammate Bas

Сообщение, распространенный Bleacher Report Football (@brfootball)

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