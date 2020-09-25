Лидер "Баварии" стал самым титулованным немцем в истории футбола
25 сентября, 2020, 17:44
В матче за Суперкубок УЕФА немецкая "Бавария" обыграла в дополнительное время испанскую "Севилью"
Об этом сообщает brfootball y instagram.
Для полузащитника Томаса Мюллера это 26-й титул в карьере. По этому показателю футболист сравнялся с Бастиано Швайнштайгером, который уже завершил свою карьеру. Теперь оба игрока считаются самыми титулованными немцами в истории.
В активе 31-летнего Мюллера кубок чемпиона мира-2014, две Лиги чемпионов. Раумдойтер 9 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз национальный кубок и 5 Суперкубок.
- 25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .
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