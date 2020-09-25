Лидер "Баварии" стал самым титулованным немцем в истории футбола

25 сентября, 2020, 17:44

В матче за Суперкубок УЕФА немецкая "Бавария" обыграла в дополнительное время испанскую "Севилью"

Об этом сообщает brfootball y instagram.

Для полузащитника Томаса Мюллера это 26-й титул в карьере. По этому показателю футболист сравнялся с Бастиано Швайнштайгером, который уже завершил свою карьеру. Теперь оба игрока считаются самыми титулованными немцами в истории.

В активе 31-летнего Мюллера кубок чемпиона мира-2014, две Лиги чемпионов. Раумдойтер 9 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз национальный кубок и 5 Суперкубок.

25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .