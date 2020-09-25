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Espreso.tvОбществоКатастрофа самолета на Харьковщине: на борту находились курсанты, - командование Воздушных сил

Катастрофа самолета на Харьковщине: на борту находились курсанты, - командование Воздушных сил

Кроме экипажа, на борту самолета, разбившегося под Чугуевом, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил

Об этом сообщает Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется ", - говорится в сообщении.

 
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